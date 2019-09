Schwalmtal : Theater und Feenzauber zum Geburtstag

Schwalmtal Die Gemeinde Schwalmtal besteht 2020 seit 50 Jahren. Dazu gibt es vom 14. bis 16. August viel Programm beim „Schwalmtaler Sommernachtstraum“. Organisator Lothar Lange und sein Team nutzen dabei zauberhafte Hilfe.

Der Mann, der die Fäden zum Schwalmtaler Sommernachtstraum in den Händen hält und dafür sorgt, dass dieser Traum in konkreten Ergenissen mündet, ist selbst vor 42 Jahren dem Charme der Gemeinde erlegen. Aus Liebe zog Lothar Lange unweit der Schwalm. Der pensionierte Lehrer der Liebfrauen-Schule und begeisterte Theatermacher, etwa der AG am St.-Wolfhelm-Gymasium, könnte mit 73 Jahren entspannt im Schaukelstuhl sitzen. Das ist ihm zu langweilig. Lieber kümmert er sich um das große, gemeinsame Geschenk der Schwalmtaler für ihr Schwalmtal.

Das Motto für das dreitägige Fest hat Lange bei keinem geringeren als William Shakespeare entliehen. Und ähnlich wie in dessen Verwirrspiel „Ein Sommernachtstraum“ um Liebe, Lust und Heirat spielen bei Schwalmtals großem Fest zauberhafte Wesen eine große Rolle: Lange schuf die Schwalmfee, die Hariksee-Fee, die Heidweiher-Elfe und die Kranenbach-Elfe und ließ junge Frauen und eine Studentin in diese Rollen schlüpfen.

Der ökumenische Eröffnungsgottesdienst beginnt um 19 Uhr in St. Michael in Waldniel , um 20 Uhr folgt auf dem Markt ein buntes Programm mit Solokünstlern aus diversen Vereinen, die Kleine Schwalmtalbühne zeigt einen Sketch, es gibt Ausschnitte aus den Programmen vom Kindertheater PurPur und Musik von der Kinderdorf-Band LaTaste. Parallel finden Nachtwächterrunden statt.

In Amern wird der Mühlenturm, Dorfstraße 1, ganztägig für eine Ausstellung lokaler Künstler geöffnet. Zum „Tag der offenen Tür“ heißt das Familienzentrum Anna Polmanns, Hermann-Löns-Straße 2, Besucher willkommen. Im Jugendzentrum „Die Brücke“, Antoniusstraße 3, beginnt um 15 Uhr eine einstündige Aufführung der „Theater-Kids“ von der Kleinen Schwalmtalbühne. Die Gastronomie am Heidweiher, Heidweiher Straße 1, bietet ein Programm, zu dem Musik von den Earls ebenso gehört wie eine Aufführung der Schwalmtaler Ballettschule.

In Amern beginnen um 10 Uhr die Gottesdienste in der katholichen Pfarrkirche St Georg und in der Evangelischen Kirche am Kockskamp. Danach wird An St. Georg um 11 Uhr ein französischer Markt eröffnet. Zum Programm gehören Darbietungen des Akkordeon-Ensembles von Ute Perlick-Doby, von Schopp&Schüer und der Frauengemeinschaft sowie von Solokünstlern aus diversen Vereinen. Die Straße gehört der Kleinen Schwalmtalbühne sowie Autos der Vergangenheit und der Zukunft. Der Mühlenturm begrüßt wieder Kunstinteressierte zur Ausstellung (ganztägig).