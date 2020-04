15 Fälle im Kreis Viersen : Polizei warnt vor Telefon-Betrügern

Kreis Viersen 13 Menschen aus Nettetal sowie je einer aus Viersen und Niederkrüchten, sind am Dienstag zum Ziel von betrügerischen Anrufern geworden. Doch die falschen Polizisten scheiterten in allen Fällen.

Die Polizei im Kreis Viersen nahm gestern 15 Anzeigen von telefonischen Betrugsversuchen an: je einer ereignete sich in Viersen und Niederkrüchten, insgesamt 13 waren es in Nettetal. Alle Betrüger scheiterten. Die Anrufer beiderlei Geschlechts gaben sich am Telefon als Polizeibeamte aus: Sie behaupteten, dass man in der Nachbarschaft Einbrecher festgenommen hätte und bei ihnen einen Zettel mit Name und Anschrift des Angerufenen gefunden hätte; man müsse Geld und Wertgegenstände sichern.