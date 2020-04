Engagement in der Corona-Krise : Helfer zum Nähen von Stoffmasken gesucht

Niederkrüchten Maskenpflicht wegen Corona ab 27. April in NRW: Jetzt wollen Frauen aus Niederkrüchten-Elmpt Stoffmasken nähen.

Ab Montag, 27. April, gilt in NRW beim Einkaufen oder in Bussen und Bahnen die Pflicht, Mund und Nase mit einer Maske, einem Tuch oder einem Schal zu bedecken. In der Pfarrgemeinde St. Laurentius in Niederkrüchten-Elmpt sollen deshalb Stoffmasken angefertigt werden. Dafür werden jetzt noch weitere Helfer gesucht; einige Unterstützer um Dorothee Hommen sind bereits vorhanden. „Eine Anleitung zur Erstellung der Masken liegt vor, das Material wird erstattet“, so Hommen. Die Masken sollen über das Pfarrbüro an der Laurentiusstraße 13 verkauft werden; ein etwaiger Erlös soll für einen sozialen Zweck gespendet werden.