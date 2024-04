Gefahr für viele Insekten Bremsenfallen in Naturschutzgebieten verboten

Pferdehalter müssen sich nach Alternativen umsehen, wenn sie ihre Tiere im Sommer vor den nervigen Bremsen schützen wollen – jedenfalls dann, wenn sich die Weide in einem Schutzgebiet befindet. Denn das Aufstellen von Bremsenfallen in Fauna-Flora-Habitat- oder Naturschutzgebieten, Nationalparks oder gesetzlich geschützten Biotops ist verboten. Darauf macht der Kreis Viersen aufmerksam. Außerhalb der genannten Schutzgebiete sei der Einsatz von Bremsenfallen in der Hauptflugzeit der Bremsen vom 1. Juni bis zum 15. September erlaubt.