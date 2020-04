Fußball in Zeiten von Corona : So laufen die Planungen der Landesligisten

Grenzland/Mönchengladbach Sportlich herrscht im Amateurfußball noch Ungewissheit in der Corona-Krise, trotzdem muss die Zukunft gestaltet werden. So sieht es bei den Landesliga-Klubs der Region aus.

Mit zwölf Punkten belegt die DJK Giesenkirchen den letzten Tabellenplatz, könnte aber dennoch den Klassenerhalt schaffen, auch wenn es sportlich am Ende nicht reichen sollte. Derzeit kursieren mehrere Szenarien, wie die aktuelle Saison beendet werden könnte. Das stellt die Verantwortlichen zwar vor eine große Herausforderung. „Wir sehen der Sachen trotzdem gelassen entgegen. Der Verband wird hier schon eine richtige Entscheidung fällen“, sagte Abteilungsleiter Holger Drever. Fest steht, dass Volker Hansen und Erhan Kuralay auch in der kommenden Saison das Sagen an der Seitenlinie haben werden. „Das haben wir schon vor längerer Zeit festgemacht. Wir hoffen nun natürlich, dass wir bald Klarheit haben, wie es weitergeht. Dann kommen wir auch mit der Kaderplanung weiter voran“, fügt Drever an.