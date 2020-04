Nahverkehr im Kreis Viersen : Busse wieder im Normalbetrieb

Von Donnerstag an verkehren die Busse der NEW wieder im Normalbetrieb und nicht mehr nach Samstagsfahrplan. Foto: Martin Röse

Kreis Viersen Die Busse der NEW mobil & aktiv und der DB fahren ab diesem Donnerstag, wieder im Normalbetrieb. „Wir sehen die Notwendigkeit, angesichts eines jetzt wieder erhöhten Aufkommens im öffentlichen Personennahverkehr Kapazitäten zur Verfügung zu stellen, damit es in den Verkehrsmitteln möglich bleibt, die hygienisch sinnvollen Abstände zwischen den Fahrgästen einzuhalten“, sagt Wolfgang Opdenbusch von der NEW aktiv & mobil.

