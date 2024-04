Brut- und Setzzeit hat begonnen Warum Hunde beim Spaziergang an die Leine gehören

Spaziergänger sehen schnell, ob sie sich in einem Naturschutz- oder Landschaftsschutzgebiet befinden: Darauf weisen Schilder hin. In Ausflugsgebieten gibt es zusätzliche Schilder, die explizit darauf hinweisen, Hunde anzuleinen, etwa am Borner See in Brüggen, am Hariksee in Niederkrüchten, am früheren Munitionsdepot in Brüggen. Dort und in vielen weiteren Bereichen im Kreisgebiet führt der Kreis Viersen Kontrollen durch, oftmals da, wo nicht nur Einheimische, sondern auch viele Touristen unterwegs sind, etwa am Tor 9 in Nettetal-Leuth oder in den Tackenbenden in Niederkrüchten.