Corona im Kreis Viersen : Ein weiterer Corona-Fall im Kreis Viersen

Nur einen weiteren Corona-Fall hat der Kreis Viersen am Donnerstag (Stand 16.30 Uhr) verzeichnet. Damit haben sich nach Angaben einer Kreis-Sprecherin seit Beginn der Corona-Pandemie 567 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Von ihnen sind aktuell noch 214 infiziert, 328 sind genesen, 22 werden stationär behandelt. 220 Kontaktpersonen befinden sich in häuslicher Isolierung. Bisher sind 25 Menschen aus dem Kreis Viersen, die infiziert waren, gestorben. Die aktuellen Fallzahlen aus den betroffenen Pflegeheimen im Westkreis: In Niederkrüchten sind vier Bewohner positiv getestet, zehn sind verstorben. Zudem sind noch vier Mitarbeiter infiziert; in Viersen sind zwei Bewohner positiv getestet, zwei verstorben. Drei Mitarbeiter sind positiv getestet. In einer Einrichtung in Brüggen ist ein Bewohner positiv getestet, außerdem ein Mitarbeiter. Die infizierten Mitarbeiter der Heime befinden sich in häuslicher Isolation. In Viersen gibt es bisher 99 bestätigte Corona-Fälle, 45 Infizierte sind genesen, vier gestorben; in Niederkrüchten gibt es 84 Fälle (58 genesen, zehn gestorben), in Nettetal 40 (34 genesen, zwei gestorben), in Schwalmtal 19 (zwölf genesen, einer gestorben) und in Brüggen 17 Fälle (elf genesen).