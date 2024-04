Schockanruf durch falsche Polizisten 83-jähriger Gocher wird Opfer perfider Betrugsmasche

Der 83 Jahre alte Mann suchte einen niedrigen fünfstelligen Bargeldbetrag zusammen und steckte ihn in einen Briefumschlag. Als es an der Haustür klingelte, überreichte er wortlos den Umschlag an einen Unbekannten. Erst als sich der Rentner am Abend nach dem Wohlergehen seines Enkels erkundigte, fiel der Betrug auf.