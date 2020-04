Entsorgung in Schwalmtal : Viel Andrang an Tag 1 im Wertstoffhof

Dirk Otto gehörte mit seinem Traktor gezogenen Anhänger zu den ersten Kunden am Wertstoffhof in Waldniel. Er öffnete am Mittwoch erstmals wieder für private Kunden. Foto: Daniela Buschkamp

Schwalmtal Ob Kartons von neuen Möbeln oder Elektroschrott: Deutlich mehr private Kunden als sonst nutzten den ersten Öffnungstag und brachten ihre Abfälle zu den Containern in Waldniel. Dort ist der Ablauf angepasst worden.

Dirk Otto war einer der ersten privaten Kunden am Wertstoffhof am Hühnerkamp in Schwalmtal-Waldniel: Er kam am Mittwochmorgen mit Traktor und großem Anhänger. „Ich bringe große Pappteile und Elektroschrott für einen Mieter weg“, sagt Otto. Er sei froh, mit seinem Anhänger helfen zu können – und sein Mieter sei froh, dass der Abfall entsorgt werde. Die Kartons, die die neuen Möbel enthalten haben, wirft Rolf Walter aus Waldniel in den Container. Auch Karl Hinkes hat die Verpackungen der neuen Gartenmöbel im Wagen: „Sie sind zu groß für die blaue Tonne.“ Durch die Corona-Krise und die Schließung vieler Läden habe die Familie mehr online bestellt, deshalb habe es mehr Papierabfall gegeben, schildert ein anderer Autofahrer.

Der Wertstoffhof in der Reststoffverwertungsanlage (RVA) war am Eröffnungstag für Privatkunden überdurchschnittlich gut besucht. Auf der Fläche vor den Containern reihten sich die Autos aneinander; die Abstände waren markiert. In der schmalen Einfahrt warteten weitere Wagen, einige davon mit Anhängern. Um kurz vor 9 Uhr gab es die erste Kundenwelle. „Jetzt kommen alle auf einmal“, sagt ein Mitarbeiter.

Die Zufahrt der Kunden zum Gelände kontrollierte ein Mitarbeiter. Die Sicherheitsabstände mussten eingehalten werden. Foto: Daniela Buschkamp

Info Was Privatleute am Wertstoffhof entsorgen Wertstoffhof Seit 2015 hat die Gemeinde Schwalmtal den Wertstoffhof eingerichtet. Dort können Schwalmtaler kostenfrei etwa Altpapier, Kartons, Altglas und kleinen Elektroschrott abgeben. Nutzung Adresse Hühnerkamp 5 in Schwalmtal-Waldniel. Geöffnet montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr, samstags von 8 bis 14 Uhr.

Hans Cieselsky, Chef der RVA Waldniel, hat den größeren Zulauf erwartet. Normalerweise sei Mittwoch ein ruhiger Tag; die meisten privaten Kunden kämen montags, freitags und samstags. „Nachdem ich gehört habe, wie groß der Andrang bei den Kollegen in Süchteln war, habe ich mit mehr Nutzern gerechnet“, erklärt er. Gemeinsam mit der Gemeinde Schwalmtal habe er über Tageszeitungen und soziale Medien wie Facebook einen Aufruf veröffentlicht, die Fahrt zum Wertstoffhof nicht direkt am ersten Öffnungstag anzutreten. Wenn möglich sollten die Menschen damit noch warten. So sollen Wartezeiten vermieden werden.

Hans Cieselsky musste Vorbereitungen treffen. Foto: Daniela Buschkamp

Zu den Vorkehrungen wegen des Coronavirus gehört ein Absperrband vor der Anmeldung, auf dem Gelände ist der einzuhaltende Sicherheitsabstand für die Besucher markiert, die Mitarbeiter tragen einen Schutz für Mund und Nase. Hans Cieselsky hat mehr Leute abgestellt: Zwei Mitarbeiter weisen die Besucher ein, helfen bei der Entsorgung, beantworten Fragen. Während der Schließung habe es zahlreiche Anrufe gegeben, insbesondere wegen Papiermüll. „Manche waren schon recht penetrant“, schildert Hans Cieselsky seinen Eindruck. Jetzt sei er froh, Altpapier, Altglas und kleinen Elektroschrott von privaten Kunden wieder annehmen zu dürfen.