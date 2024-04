Broschüre für Kitas und Familien Kreis Viersen stellt Spiele rund um den Erdball vor

Die interkulturelle Spielesammlung ist sowohl für den pädagogischen Kita-Alltag als auch für den Familienalltag gedacht. Das Spielen nimmt in der Entwicklung von Kindern eine zentrale Bedeutung ein. Kinder können überall spielen: auf der Straße, in der Kita oder in der Schule. Oft braucht es nicht mehr als ein Seil oder einen Ball, um ein Spiel zu beginnen. Die Broschüre fasst sowohl landestypische Spiele als auch Spiele, die weltweit gespielt werden, zusammen.