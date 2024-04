Landwirtschaft im Kreis Viersen Auch Bauern haben nun wirklich genug vom Regen

Das gilt erst recht für Bauern, die andere Kulturen anbauen und mit Treckern und richtig schwerer Gerätschaft auf die Felder müssen – oder zumindest wollen. Die Lage auf den Äckern ist freilich nicht einheitlich. „Das ist von Feld zu Feld verschieden“, sagt Paul-Christian Küskens, Kreislandwirt aus Niederkrüchten. Der Westkreis schneide mit etwas sandigeren Böden, in denen der Niederschlag schneller versickert, etwas besser ab als die Fluren auf der Kempener Platte, deren Böden einen höheren Lehmanteil haben. Der regelmäßige Blick auf Wettervorhersagen und inzwischen auch entsprechende Apps ist für Landwirte Alltagsgeschäft. Angesichts immer wieder vorübergezogener Regenschauer und weiterer Niederschläge in den nächsten Tagen ist die Wetterbeobachtung besonders vonnöten – vor allem, wenn eigentlich die Aussaat von Kartoffeln oder Rüben oder Düngung mit Gülle angesagt wäre, doch der nasse Boden den Einsatz von schwerem Gerät behindert. „Da ist es schon eine Herausforderung, die Ruhe zu bewahren und vom Feld zu bleiben, bis man das richtige Zeitfenster dafür erwischt“, sagt Küskens. Für Lohnunternehmer, die für mehrere Betriebe die nötigen Arbeiten mit ihren Geräten erledigen, ist das ebenfalls ein Problem. Sie sind im März, April und bis in den Mai hinein gewöhnlich besonders gefragt. Den Job für alle Betriebe rechtzeitig abzuarbeiten, wenn der Zeitraum für Einsätze knapp ist, wird dann auch zur Herausforderung.