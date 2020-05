Bauprojekt des Kreises Viersen : Kreisarchiv-Bau am Ransberg wächst

Kreisarchiv-Bau am Ransberg wächst

Landrat Andreas Coenen (2.v.l.), Jörg Papenkort (l.), Abteilungsleiter Gebäudemanagement des Kreises Viersen, Eugen Solbach (Mitte), Firmenchef der Viesener Firmengruppe Solbach, Projektleiter Pascal Derks (r.) sowie Polier Klaus Schloßarck an der Baustelle des Kreisarchivs. Foto: Kreis Viersen

Kreis Viersen Die Bodenplatte ist gegossen, die Kellerwände wachsen Meter um Meter. Mit dem Bau des neuen Kreisarchivs am Ransberg in Dülken geht es voran. Bis zum Jahresende folgen Fassade, Klinker und Außenhaut. Im Juni 2021 soll alles fertig sein.

Mit dem Neubau des Kreisarchivs am Ransberg in Viersen-Dülken geht es voran. Nach dem Spatenstich am 13. Januar und den anschließenden Erdarbeiten haben die Betonarbeiten im März begonnen. Nun ist die Bodenplatte des Kellergeschosses fertig gegossen. Aktuell wachsen die Kellerwände Meter für Meter.