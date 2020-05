Engagement in Brüggen : Brüggener können sich um Klimaschutzpreis bewerben

Engagement in Brüggen

Brüggen Gesucht werden Projekte rund um den Klima- und Umweltschutz aus Brüggen. Ein Beispiel: Vorhaben, die das umweltbewusste Verhalten von Kindern und Jugendlichen fördern. Ausgelobt werden insgesamt tausend Euro, die auf drei Preisträger verteilt werden.

Wer hat gute Ideen rund um den Klimaschutz? Die Gemeinde Brüggen und das Energieunternehmen Innogy loben erneut den Klimaschutzpreis aus. Die Fördersumme beträgt 1000 Euro und wird in drei Preise gestaffelt.

Wer kann mitmachen? Brüggener, Vereine, Institutionen und Firmen, die in der Gemeinde Brüggen ein Projekt mit allgemeinem Nutzen für Umwelt und Klima planen oder bereits umgesetzt haben.

Wo kann ich mich bewerben? Unterlagen sind einzureichen bis Ende September bei der Burggemeinde Brüggen, Klosterstraße 38, 41379 Brüggen, oder per E-Mail an Klimaschutzmanagerin Renate Kirsch unter renate.kirsch@brueggen.de. Fragen zum Klimaschutzpreis beantwortet Kirsch unter Ruf 02163 5701-134 oder per E-Mail.