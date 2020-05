Verkehr in Niederkrüchten : Eine Nordtangente für Elmpt

Die Nordtangente könnte am Kreisverkehr hinter der Autobahn-Ausfahrt Elmpt beginnen. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Niederkrüchten Die Niederkrüchtener SPD formuliert in einem Antrag an den Rat der Gemeinde die Vision einer Nordtangente. Sie würde um den Ort herumgeführt und solle den Ortskern verkehrlich entlasten.

Mit einem Paukenschlag meldet sich die SPD Niederkrüchten zu Wort. Vorsitzender Marco Goertz und Fraktionsvorsitzender Wilhelm Mankau haben einen Antrag an den Gemeinderat gestellt, in dem es um die Vision einer Nordtangente für den Ortsteil Elmpt geht. Dieser Halbkreis könnte am Kreisverkehr hinter der Autobahn-Ausfahrt Elmpt beginnen und um den Ort herumgeführt werden, nördlich von Camping Lelefeld und der Sportanlage des Sportverein Schwarz-Weiß vorbei geführt werden, die Straße An der Beek kreuzen und in die Mönchengladbacher Straße münden.

Den Grund für ihren Antrag sieht die SPD in der Verkehrssituation, die in der Ortslage Elmpt an vielen Stellen sehr unbefriedigend sei. Durch neue Baugebiete, teilweise bereits in der Umsetzung, teilweise in der Planung, werde sich die Verkehrssituation weiter verschärfen, weil neue Quellenverkehre entstünden. Auch die zukünftige Entwicklung des ehemaligen Flughafengeländes mit einer großen Fläche für neue Industrie- und Gewerbebetriebe werde eine Veränderung der jetzigen Verkehrsführungen notwendig machen. Wilhelm Mankau: „Es besteht dringender Handlungsbedarf, das Straßennetz dem zukünftigen Bedarf anzupassen. Daher haben wir einen Antrag an den Rat der Gemeinde gestellt, in dem die SPD-Fraktion eine Nordtangente um die Ortslage Elmpt vorschlägt.“

Info Der Gemeinderat tagt wieder am 23. Juni Die nächste Sitzung des Rates der Gemeinde Niederkrüchten ist für Dienstag, 23. Juni, um 19.30 Uhr anberaumt. Um die Abstandsgebote einzuhalten, soll wieder in der Begegnungsstätte Niederkrüchten getagt werden.

Ziel der Überlegungen der SPD zu einer Nordtangente ist die Verbesserung der Verkehrssituation. Damit einher geht die Reduzierung von verkehrsbedingten Nachteilen wie Lärm, Schwingungen und Abgasen in Wohnquartieren und im Zentrum von Elmpt. Der Masterplan Wohnen und zukünftige Entwicklungen auf dem ehemaligen Flughafengelände müssten natürlich bei diesen Überlegungen miteinbezogen werden. Und eine Ortsumgehung zieht Verkehr aus der Zentrum und führt ihn an vorhandenen Siedlungsstrukturen vorbei. Die Anbindung an übergeordnete Straßen soll die Entlastung innerhalb der Ortslage sicherstellen.

Die SPD räumt bei ihrem Antrag, den sie als Anstoß für eine entsprechende Diskussion versteht, ein, dass an der Planung eines so großen Infrastrukturprojektes, wie es die vorgeschlagene Nordtangente darstellt, die Bürger frühzeitig beteiligt werden müssten. Das könne sinnvollerweise dann erfolgen, wenn erste Entwürfe zur Trasse dazu vorliegen.

Bürgermeister Kalle Wassong (parteilos) gefällt es, wenn sich die Parteien Gedanken machten, die über die nächsten zwei, drei Jahre hinausgingen. Er wolle die Idee einer Nordtangente gar nicht verteufeln. Es handele sich um einen ambitionierten Antrag. Damit würden sehr weitreichende Maßnahmen gefordert, die in erster Linie die Ackerflächen der örtlichen Landwirtschaft beträfen. Wenn der Antrag im Rat zum Tragen käme, müsste das Projekt gründlichst geprüft werden. Wassong findet es gut, wenn Ideen jetzt auf den Tisch kämen, selbst im Wahlkampf. Man solle das nicht direkt abtun, sondern lieber schauen, was machbar sei. Das Projekt sei groß und teuer. Solche Planungen würden sicher zehn Jahre dauern.