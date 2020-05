Kreis Viersen : Kreishaushalt verabschiedet - wo jetzt investiert wird

Kreis Viersen Der Kreistag hat jetzt den Haushalt 2020 für den Kreis Viersen verabschiedet. Das Minus wird mit einem Teil der Rücklagen ausgeglichen. Die Kreisumlage, die Städte und Gemeinden abführen müssen, wird nicht erhöht.

Gegen die Stimmen von SPD und Die Linke hat der Kreistag den rund 376 Millionen Euro schweren Haushalt 2020 verabschiedet. Rund 60 Millionen Euro sind in diesem Jahr für Investitionen vorgesehen - knapp 14 Millionen Euro mehr als 2019. Größter einzelner Ausgabeposten sind fünf Millionen Euro für den Bau des neuen Kreisarchivs am Ransberg in Viersen-Dülken, das bis zur Fertigstellung Ende kommenden Jahres insgesamt 14,7 Millionen Euro kosten soll. Geld und Personal fließt auch ins das Ziel, die Kreisverwaltung bis 2040 CO2-frei zu bekommen.