Corona im Kreis Viersen : Infizierte: Niedrigster Stand seit zwei Monaten

Ein Mitarbeiter des mobilen Carona-Diagnosezentrum des Kreises Viersen. Foto: RPO/Norbert Prümen (nop)

Die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Einwohner im Kreis Viersen ist am Mittwoch auf den niedrigsten Stand seit zwei Monaten gesunken. Nach Angaben des Kreises sind aktuell 130 Menschen infiziert; so wenige Infizierte gab es zuletzt am 20. März.

Am Mittwoch gab es zwei Neuinfizierte; die Zahl der Genesenen stieg um 18 auf 531. Seit Beginn der Pandemie waren im Kreis Viersen insgesamt 696 Menschen nachgewiesen infiziert, 35 von ihnen starben. 106 Kontaktpersonen befinden sich aktuell in häuslicher Quarantäne.

In den vergangenen sieben Tagen gab es im Kreis Viersen vier neue Fälle je 100.000 Einwohner. Steigt die Zahl auf mehr als 50, muss der Kreis Einschränkungen der Lockerungen anordnen.

So verteilen sich die Infiziertenzahlen auf die Städte und Gemeinden im Kreis Viersen: