Freizeit in Brüggen : Pilzsuche und mehr mit dem Wanderverein Brüggen

Wanderwart Julius Peters gehört zu den treuesten Mitgliedern des Wandervereins Brüggen. Foto: VN Brüggen

Brüggen Vor 50 Jahren wurde der Wanderverein Brüggen gegründet. Er gehört zum Verein Niederrhein in Krefeld und hat mehr als 100 Mitglieder. Zu Fuß und mit dem Fahrrad erkunden die Wanderfreunde die Umgebung. Wer dabei sein möchte, ist jederzeit willkommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Paul Offermanns

Auch der Wanderverein Brüggen hofft auf ein Ende der Corona-Pandemie: Die Aktiven freuen sich auf neue Gäste, die zur Probe kostenfrei mitlaufen wollen. Eltern mit Kindern sind ebenfalls willkommen. „Sie können sich aktiv einbringen, Wanderungen planen und führen“, sagt Wanderwart Julius Peters. Peters gehört zu den treuesten Mitglieder des vor 50 Jahren gegründeten Vereins. Er stellt jedes Jahr den abwechslungsreichen Wanderplan zusammen, für den viele Mitglieder Ideen einbringen. Der Plan, der in Brüggen in Schaukästen vor der Torschänke und in Born an der Kirche zu sehen ist, ist wegen der Corona-Krise außer Kraft gesetzt.

Der Wander-Ortsverein Brüggen wurde am 25. Mai vor 50 Jahren gegründet. Er gehört zum Verein Niederrhein (VN) in Krefeld, der die Ortsvereine als Heimat- und Wandervereine in den Kommunen am Niederrhein bündelt. Der Brüggener Ortsverein hat mehr als 100 Mitglieder, meist sind es Ältere. Die Brüggener Wanderfreunde erkunden zu Fuß und mit dem Fahrrad die Umgebung, sie unternehmen auch Wander- und Radtouren über mehrere Tage. Gibt es keine anderen Vereinbarungen, dann ist der Brüggener Parkplatz Nummer elf gegenüber der Brüggener Mühle der Treffpunkt der Wanderer.

Traditionell wird das Wanderjahr mit der Neujahrswanderung eröffnet, es endet mit dem Nikolauskaffee und Singen. Der Wanderverein war auch einer der ersten Vereine Brüggens, der mit dem Wanderverein der niederländischen Partnergemeinde Beesel Kontakt aufnahm. „Wir haben schon zwei Wanderungen gegenseitig veranstaltet“, sagt Julius Peters.

Anfangs war der erste Vorsitzender Ferdi Heckers eine treibende Kraft, unterstützt von seinem Stellvertreter Heinz Zohlen sowie den Beisitzern Egidius Wittmann und Hans-Wilhelm Stroetges. Viele junge Familien wanderten mit und lernten ihre Heimat, aber auch die Natur kennen. Auch Pilzwanderungen fanden in der Tippheide zwischen Born und dem Heidweiher sowie im Kaldenkirchener Wald statt. Wurden dabei nicht genügend genießbare Pilze gefunden, wurden Champignons dazu gekauft und gemeinsam in der Brüggener Jugendherberge zubereitet und verspeist. Auch Erntedank feierten die Mitglieder zusammen. Einer der Vorsitzenden war auch lange Zeit der „Burgherr“ Hans-Wilhelm Stroetges, der mehr im Hintergrund arbeitete. Auf den letzten Vorsitzenden Holger Wolf folgte Ursula Schunck. Sie war die erste Frau an der Spitze.

Gefragt waren auch die Mittwochswanderungen mit August Schrömbgens. Entweder ging er allein mit seiner Frau oder in einer Gruppe Gleichgesinnter – meist gab es eine Einkehr zum Kaffeetrinken. Beliebte Treffs waren die Jugendherberge Brüggen und d’r Jeetepött bei Hannelore Lennartz auf dem „Roermonder Berg“. Eine neue Bleibe ist jetzt das Haus der Vereine bei Mesterom an der Borner Straße.