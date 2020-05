Breitbandausbau im Kreis Viersen : Schnelleres Internet für Schwalmtal

Schwalmtal Durch den von Land und Bund geförderten Breitbandausbau schaffen Gemeinde und Kreis rund 133 neue Anschlüsse. Im Amern, Vogelsrath und Ungerath beginnt die Deutsche Glasfaser GmbH Leerrohre zu verlegen.

Wer in Amern, Vogelsrath oder Ungerath unterwegs ist, kann es nicht übersehen: Baumaschinen und Leitungen, die für schnelleres Internet via Glasfaser gebraucht werden. Zuvor wurden Erdarbeiten und die Zuleitungen zu den Häusern ausgeführt. Schwalmtals Bürgermeister Michael Pesch (CDU) sagt: „Schon bald werden die Menschen auch im Außenbereich auf der Datenautobahn unterwegs sein.“ Landrat Andreas Coenen (CDU) betont die Bedeutung von digitaler Infrastruktur für den Kreis Viersen: „Dies ist ein wichtiger Standortfaktor.“ Er sei zufrieden, dass die Verlegung professionell und mit straffem Zeitplan umgesetzt werde.

In Schwalmtal müssen Glasfaserkabel über eine Gesamtstrecke von rund 34 Kilometer in die Erde gebracht werden. „Durch den geförderten Ausbau sollen rund 133 Anschlüsse entstehen“, erläutert Bernd Gather vom Fachbereich Bauen und Planen der Gemeinde Schwalmtal. Dies sei allerdings erst der Anfang. „Die Leitungen bis zur Grundstücksgrenze verlegt, so dass in Zukunft noch weitere Anschlüsse folgen können“, erläutert Gather. Darum kümmere sich dann aber nicht mehr der Kreis Viersen und die Gemeinde Schwalmtal. Dies übernehme stattdessen die Deutsche Glasfaser in Eigenregie.