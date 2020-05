Seniorenzentrum in Viersen : „Haus Greefsgarten“ ist fertig

Seniorenzentrum in Viersen

Nach mehrjähriger Umbauphase ist „Haus Greefsgarten“ in Viersen fertig. Das anliegende „Haus Cordes“ bietet 20 weitere Service-Wohnungen. Foto: Dirk Annuss

Viersen Nach einer mehrjährigen Umbauphase sind die Arbeiten im Seniorenzentrum abgeschlossen. Auch der Außenbereich wurde verschönert. Im anliegenden „Haus Cordes“ sind 20 weitere Service-Wohnungen entstanden. Einige sind noch frei.

Doch die Bautätigkeiten sind jetzt vollständig abgeschlossen. Die Bewohner können die weitreichenden Veränderungen genießen, die mit dem Umbau einhergegangen sind. Auch die Außenbereiche rund um den Gebäudekomplex an der Ringstraße – mit Innenhof, Parkplätzen und einem Rundweg mit Sitzgelegenheiten und Tafeln mit Liedtexten des bekannten Theologen Paul Gerhardt (1607-1676) – sind nun fertig angelegt.

Im Seniorenzentrum gehören die unvermeidlichen Beeinträchtigungen durch die Bautätigkeit der vergangenen Jahre bereits seit Ende 2019 der Vergangenheit an. Das Ergebnis kann sich sehen lassen – und ist sowohl im zeitlichen als auch im finanziell geplanten Rahmen geblieben.

Bauen und Wohnen in Kleve

Bauen und Wohnen in Kleve : Industriepark errichtet Wohnungen im Bensdorp-Lager

Folien-Rollo schützt Senioren in Heim vor Infektionen

St.-Josef-Haus in Dingden

St.-Josef-Haus in Dingden : Folien-Rollo schützt Senioren in Heim vor Infektionen

Ehrenamt in Willich

Ehrenamt in Willich : Nachbarschaftshilfe überrascht Altenheim-Bewohner

Begonnen hatte alles mit einer neuen Gesetzeslage im Jahr 2003. Ein geändertes Anforderungsprofil besagte, dass innerhalb der darauffolgenden 15 Jahre mindestens 80 Prozent aller Bewohner in vollstationären Pflegeeinrichtungen die Möglichkeit geboten werden müsse, in Einzelzimmern zu leben. Mit damals 66 von 146 Bewohnern in Doppelzimmern hatte die Seniorenzentrum gGmbH damit perspektivischen Handlungsbedarf – hinzu kamen nötige Maßnahmen zur technischen Sanierung und Modernisierung.