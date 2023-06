Warnung für Wälder im Kreis Viersen Hitze lässt Risiko von Waldbränden steigen

Was tun, wenn es brennt? Wer ein Feuer bemerkt, sollte Ruhe bewahren, rät der Kreisbrandmeister. Umgehend sollte man die Feuerwehr unter Ruf 112 verständigen. Im Kreis Viersen wurden zudem zur besseren Orientierung 1900 rot-weiße Radwegweiser eingerichtet; diese sind jeweils mit einer Nummer gekennzeichnet, erläutert Höckels. Bei einem Notruf kann man einfach die Pfostennummer angeben – schon ist der Standort eindeutig zu finden. Vorsicht bei Löschversuchen: Nur, solange man sich nicht in Gefahr bringe, könne man kleinere Brände mit Wasser löschen, so Höckels. Generell sollte man den Gefahrenort auf dem kürzesten Weg verlassen.