Verkehr in Viersen Rollerfahrerin aus Viersen schwer verletzt

Eine Rollerfahrerin (40) aus Viersen ist nach einem Unfall am Donnerstag mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Unfall ereignete sich gegen 7.30 Uhr an der Viersener Straße in Dülken. Wie die Polizei mitteilt, war eine 33-Jährige mit ihrem Auto in Richtung Viersen unterwegs. Beim Abbiegen war laut Polizei ihre Sicht durch die Sonne eingeschränkt und sie kollidierte mit einer Rollerfahrerin (40). Ein weiterer Rollerfahrer (32), ebenfalls aus Viersen, der hinter ihr fuhr, konnte nur durch eine Vollbremsung eine Kollision verhindern und stürzte auf die Fahrbahn.