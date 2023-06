Freibad in Schwalmtal Saisonstart im Strandbad Heidweiher

Das Strandbad hat täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet – es sei denn, es regnet oder für den Tag sind Temperaturen von unter 20 Grad angesagt. In dem Fall lohne sich der Aufwand für die Betreiber nicht, erläutert Röbers. Die meisten Gäste kommen eben, wenn es heiß ist und sie Abkühlung im See suchen. Der Eintritt ins Strandbad kostet für Erwachsene vier Euro, für Kinder zwei Euro. Auf dem 31.000 Quadratmeter großen Gelände gibt es eine Liegewiese, einen Sandhügel, auf dem Kinder buddeln können, Sanitäranlagen, Umkleidekabinen, einen Kiosk und einen Sitzplatz-Bereich, in dem die Besucher ihren dort gekauften Imbiss wie etwa Eis oder Pommes Frites mit Currywurst essen können.