Vier Verletzte in Brüggen Unfall durch Wendemanöver

Vier Menschen sind bei einem Unfall am Donnerstag gegen 10.30 Uhr auf der Brachter Straße in Brüggen leicht verletzt worden. Ein Wendemanöver war nach Polizeiangaben vorausgegangen: Trotz durchgezogener Fahrbahnbegrenzung hielt ein 45-jähriger Kerkener mit seinem Auto an einer Einmündung zu einer Bushaltestelle und wollte wenden. Dabei übersah er eine 40-jährige Brüggenerin, die mit ihrem Auto in gleiche Fahrtrichtung unterwegs und vorfahrtsberechtigt war. Die Autos stießen zusammen. Die Fahrer sowie zwei Insassen im Auto des Kerkeners verletzten sich.