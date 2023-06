Geld für Niederkrüchten Energie-Stiftung will 72.000 Euro verteilen

Seit drei Jahren produzieren die vier Windenergieanlagen der Bürgerenergiegesellschaft Bürgerwind Niederkrüchten GmbH & Co. KG im Bönnesohl nun grünen Strom. So kann auch die Förderung von lokalen Vereinen durch die SL Naturenergie Stiftung in die dritte Runde gehen. Insgesamt 72.000 Euro werden in diesem Jahr nach Angaben der Stiftung an gemeinnützige Projekte und Initiativen mit Sitz in Niederkrüchten ausgeschüttet. Bewerbungen können bis zum 11. August im Rathaus sowie online auf niederkruechten.de eingereicht oder per E-Mail an

katharina.breuer@niederkruechten.de geschickt werden. Über die Verteilung der Gelder unter den Bewerbern entscheidet anschließend der aus Bürgermeister Karl-Heinz Wassong sowie acht Ratsmitgliedern bestehende Vergabeausschuss.