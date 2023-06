Überfall auf Kemperlandweg Duo raubt Jugendlichen aus und bedroht ihn mit dem Tod

Straßenraub am Donnerstag gegen 15.20 Uhr auf dem Kemperlandweg in Viersen: Zwei Jugendliche haben dort laut Polizei einen 15-Jährigen mit einem Messer bedroht und seine Kappe verlangt. Sie drohten ihm mit dem Tod, sollte er den Überfall der Polizei melden. Mit der Kappe liefen sie in Richtung Sportplatz. Das Opfer rief seine Eltern an, die die Polizei alarmierten. Dank der Personenbeschreibung konnte eine Streife die Täter finden. Die beiden Viersener (14 und 16) sind polizeibekannt; sie wurden vorläufig festgenommen.