Jüdisches Leben Verein für Heimatpflege fährt zur Landsynagoge

Info Die Exkursion zur Synagoge findet statt am Samstag, 17. Juni. Die Teilnehmenden treffen sich um 11 Uhr in Issum am Vogt-van-Belle-Platz. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Anmelden kann man sich telefonisch unter der 01735133684 oder per E-Mail unter veranstaltungen@heimatverein-viersen.de.