Freizeittipps für Viersen Vier Tipps für das sonnige Wochenende in Viersen

Tipp 1: Ruhe und Bewegung am hohen Busch. Der Hohe Busch bietet viel: Auf dem angrenzenden Beachvolleyball- und Basketballfeld (Aachener Weg zwischen Labyrinth und Drachenwiese) können sich Sportbegeisterte auszutoben. Bewegung für abenteuerlustige Jüngere bietet das Steinkreis Labyrinth am Hohen Busch: Dort, am geografischen Mittelpunkt der Stadt Viersen, kann man klettern und spielen – und dies besonders gut, wenn man sich eine spannende Geschichte dazu ausdenkt. Rasante Bewegung bietet zudem der frei zugängliche Skatepark an der Josef-Kaiser-Allee. Dort können alle mit Inliner, Skateboard oder Streetboard unterwegs sein. Auch die große Rasenfläche bietet viel Platz für sportliche Betätigung. Einfach Schläger mitbringen und für Badminton oder Federball aufschlagen – oder ein Frisbee fliegen lassen. Wer lieber einen kühlen Kopf behalten möchte: Rasch die Picknickdecke ausbreiten, Platz nehmen und es sich schmecken lassen.