Freizeit im Kreis Viersen : Jugendrotkreuz sucht Zeltlager-Platz

Das Jugendrotkreuz bot 2019 zum ersten Mal ein Zeltlager „Ohne Strom und Stecker“ an. An diesen Erfolg will man im Sommer anknüpfen. Foto: JRK

Viersen Für Sommer 2022 ist ein ungewöhnliches Zeltlager geplant – ohne Elektrogeräte. Die Teilnehmer sollen versuchen, ein Wochenende ohne Smartphone auszukommen.

Im Jahre 2018 haben die Gruppenleitungen des JRK bemerkt, dass viele Kinder und Jugendliche nicht mehr ohne ihr Handy auskommen: „Daraus entstand die Idee, ein Zeltlager zu organisieren, bei dem die Teilnehmer für ein Wochenende ohne mobile Endgeräte auskommen müssen“, erinnert sich JRK-Kreisleiter Stephan Zdrojewski. 2019 war es dann so weit: Das Zeltlager „Ohne Strom und Stecker“ fand auf einem Gelände des Deutschen Roten Kreuz statt. 30 Kinder waren dabei. „Sie kamen freitags an und wurden informiert, dass sie nur das bekommen, was sie auch selbst machen“, erklärt der Kreisleiter. „Wenn sie also kein Brot backen, dann gibt es morgens zum Frühstück Mehl.“ Das Ziel: „Die Kinder und Jugendlichen sollen lernen, dass sie alles erreichen können, was sie wollen. Sie brauchen dafür nur sich selbst.“ Das erste Zeltlager war ein voller Erfolg: „Freitags blickte man in viele irritierte Gesichter, konnte aber über das Wochenende ein immenses Wachstum beobachten“, so Zdrojewski. Für die Leitungen war damals klar: Das sollte nicht das letzte Zeltlager dieser Art sein.