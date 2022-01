Dienstjubiläum in Schwalmtal : Urkunde und Blumen für Kita-Leiterin

Schwalmtal Inge Schäben-Buscher ist für viele das Gesicht des Bewegungskindergartens in Schier. Jetzt feierte die Vogelsratherin ihr Dienstjubiläum.

Inge Schäben-Buscher ist für viele das Gesicht des Bewegungskindergartens in Schier. Die 45-Jährige sagt selbst lachend: „Einmal hier, immer Schier.“ Seit hat in der kommunalen Einrichtung als Ergänzungskraft begonnen, war dann Erzieherin und leitet den Bewegungskindergarten seit 1. Januar 2020. Ihr Traumberuf sei es nicht gewesen: Sie habe zunächst ein Praktikum bei einem Bäcker gemacht. Doch ein weiteres Praktikum in einer Kita gefiel ihr besser. Schwalmtals Bürgermeister Andreas Gisbertz gratulierte Schäben-Buscher zu 25 Jahren im öffentlichen Dienst, überreichte Urkunde und Blumen und würdigte sie als „eine kompetente und zuverlässige Ansprechpartnerin für Eltern und Kinder“. Die gebürtige Vogelsratherin lebt mit ihrem Mann noch immer dort. „Ich bin nie aus Vogelsrath weggekommen“, sagt sie. In der Freizeit treibt die 45-Jährige gern Sport: „Früher bin ich Marathon beim OSC Waldniel gelaufen, jetzt bin ich aus dem Wettkampfmodus raus und laufe nur noch zum Wohlfühlen“, erzählt sie.