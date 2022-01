Corona-Pandemie : Der Inzidenz-Wert im Kreis Viersen steigt auf 514,5

Kreis Viersen Der Inzidenz-Wert im Kreis Viersen durchbricht die 500er-Marke und liegt über der NRW-Inzidenz. Fast 2200 Menschen im Kreis sind mit Corona infiziert.

Der Kreis Viersen hat seit Samstag 488 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Darunter sind 38 neue Corona-Fälle an Schulen und Kitas. Allein zehn Fälle meldet der Kreis Viersen für den DRK-Kindergarten Bauhaus in Willich, fünf Fälle für das Familienzentrum Sternenland in Brüggen, drei Fälle für die Gemeinschaftsgrundschule Elmpt in Niederkrüchten und zwei Fälle für die Franziskus-Schule in Viersen.