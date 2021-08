Corona-Pandemie : Inzidenz im Kreis Viersen liegt jetzt bei 101,5

Kreis Viersen Der Anteil der Reisrückkehrer an den Neuinfizierten lag vergangene Woche bei rund 18 Prozent. Erneut gab es Coronafälle an mehreren Schulen im Kreis Viersen.

Die Zahl der Corona-infizierten Einwohner im Kreis Viersen ist am Donnerstag von 410 auf 459 gestiegen, darunter befinden sich 183 Schüler und Kinder unter sechs Jahren. Insgesamt registrierte das Kreisgesundheitsamt am Donnerstag 81 Neuinfektionen. 33 Prozent davon sind im Alter von null bis 19 Jahren, 56 Prozent sind zwischen 20 und 49 Jahre, elf Prozent sind 50 Jahre und älter. Der Inzidenz-Wert stieg am Donnerstag leicht von 99,4 auf 101,5 (NRW: 122,4).

Neue Corona-Fälle wurden auch an vier Schulen und einer Kindertagesstätte gemeldet. Betroffen sind die Anne-Frank-Gesamtschule in Viersen (eine Person), die Johannes-Kepler-Realschule in Süchteln (eine Person), das Rhein-Maas-Berufskolleg (eine Person), die Rupert-Neudeck-Gesamtschule in Tönisvorst (eine Person) sowie die Kindertagesstätte Huiskensstraße in Willich (eine Person).