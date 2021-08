Vorfall in Schwalmtal : Radlerin stürzt, weil ein Auto Geh- und Radweg blockiert

Der Geh- und Radwweg war teilweise blockiert, das brachte eine 49-Jährige aus Schwalmtal zu Fall. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Schwalmtal Ein laut Polizei widerrechtlich geparktes Auto hat am Mittwoch auf einem Geh- und Radweg an der Boisheimer Straße in Schwalmtal-Dilkrath für Probleme gesorgt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken