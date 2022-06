Deutsch-niederländisches Grenzgebiet : Tank-Ansturm — „Wir haben doppelt so viel Kraftstoff verkauft wie sonst“

Kreis Viersen Seit dem Tankrabatt vom 1. Juni kommen weit mehr Niederländer über die Grenze in den Kreis Viersen, um günstiger als zu Hause zu tanken. Zeitweise war der Kraftstoff an Tankstellen ausverkauft oder zumindest knapp geworden.

(busch-/hb) Wer an den Pfingsttagen in Brüggen tanken wollte, bekam zeitweilig keinen Tropfen Kraftstoff mehr. „Wir haben doppelt so viel verkauft wie sonst“, sagt Frank Loeff, Chef der TAP-Tankstelle in Brüggen-Bracht. Das habe insbesondere an Kunden aus den Niederlanden gelegen. Am 6. Juni war dort durchschnittlich für Super ein Literpeis von 2,25 Euro zu zahlen, für Diesel 1,99 Euro. Am 6. Juni lag der Liter-Tiefstpreis in Bracht bei 1,96 Euro für Super und bei 1,93 Euro für Diesel.

Eine derart hohe Nachfrage hat Tankstellenbesitzer wie Frank Loeff überrascht. „Das ist ungewöhnlich“, sagte er am Dienstag. Denn trotz der angekündigten Spritpreissenkung um 30 Cent seien die Preise noch gar nicht derart tief gesunken. Über den Tag gebe es immer noch Preisschwankungen. Zuletzt hat Frank Loeff eine derart hohe Nachfrage am 2. Juni erlebt, zweitweise hatte er keinen Kraftstoff mehr. Darauf hat er damals genau so regiert wie am Sonntag: Er hat bei seinem Lieferanten nachgeordert und gewartet, bis er beliefert wurde. Der Engpass habe einige Stunden gedauert. Mit einem erneuten Run rechnet Frank Loeff für den nächsten Feiertag - das ist Fronleichnam am Donnerstag, 16. Juni - nicht. Und wenn, dann wird er wieder bei seinem Lieferanten nachordern.

Zu ausverkauften Kraftstoffen an Aral-Tankstellen erklärte die Presseabteilung des Unternehmens: „Durch den in Folge der Senkung der Energiesteuer gesunkenen Kraftstoffpreis kommt es im Grenzgebiet zu den Niederlanden teilweise zu einer deutlich gestiegenen Nachfrage. Parallel dazu sind am Pfingstwochenende viele Menschen auch mit Fahrzeugen verreist.“ Deshalb konnten kurzzeitige Leerstände einzelner Produkte an einzelnen Tankstellen nicht überall vermieden werden. Diese temporären Engpässe seien schnell wieder ausgeglichenworden. Aral habe die seit 1. Juni in Kraft getretene Senkung der Energiesteuer vollumfänglich weitergegeben.

In Nettetal lief über Pfingsten alles wieder normal, heißt es bei der Jet-Tankstelle an der Kölner Straße. Knapp wurde es in Nettetal-Kaldenkirchen bei insgesamt vier Tankstellen bereits am 1. Juni. Jetzt habe sich alles wieder eingespielt. Am Dienstag wurde abends und in der Nacht nachgeliefert. Wenn der Treibstoff knapp wird, meldet das Terminal den Stand weiter und es kommt umgehend Nachschub – so jedenfalls bei Jet. Die Tankfahrt über die Grenze lohnt sich für die Niederländer aber nach wie vor. Aber nicht nur der Sprit ist gefragt, sondern auch Autogas (LPG). Am Freitag war LPG teilweise ausverkauft.

