Kommentar : Beim Fahren ans Tanken denken

Meinung Der Tankrabatt bringt den Autofahrern eine deutliche Entlastung bei den Kosten für den Sprit. Trotzdem sollten sie ihr Fahrverhalten darauf ausrichten, möglichst wenig Sprit zu verbracueh, und den Wagen auch mal stehen lassen. Denn das entlastet das eigene Portmonee.

Die Senkung der Energiesteuer zum 1. Juni hat Wirkung gezeigt. Die Spritpreise sind am ersten Tag nach unten gegangen, und zwar deutlich unter die Zwei-Euro-Marke für den Liter Kraftstoff. Allerdings haben sie nicht den niedrigen Stand von vor dem Ukrainekrieg erreicht. Als der Tankrabatt gewährt wurde, nutzten viele Autofahrer aus Dinslaken, Voerde und Hünxe sofort die Gelegenheit, den Tank ihres Wagens aufzufüllen. Dafür nahmen sie es in Kauf, sich an der Tankstelle mit ihrem Fahrzeug in die Warteschlange einzureihen. Bei einer Tankfüllung konnten so schon einige Euro gespart werden – und darüber freut sich schließlich jeder Autofahrer. Bleibt abzuwarten, ob die Freude die nächsten Tage und Wochen anhält oder ob die Ernüchterung folgt, wenn der Kraftstoffpreis, der bereits wieder angezogen hat, weiter nach oben klettert. Das Pfingstwochenende wird es zeigen, ob die Freude nur von kurzer Dauer war. Denn erfahrungsgemäß steigen zu solchen Feiertagen die Preise für Benzin kräftig. Den Anstieg rechtfertigen die Mineralölkonzerne dann stets mit der gestiegenen Nachfrage. Die Autofahrer, die ihren Pfingstausflug lange geplant haben und sich darauf freuen, müssen diese bittere Pille schlucken, wenn sie ihren Wagen nicht stehen lassen wollen. In dieser Beziehung sind die Fahrzeugbesitzer ja Kummer gewohnt. Und so manchen wird dann wieder das Gefühl beschleichen, dass die Konzerne einfach nur Kasse machen wollen. Zwar hat das Kartellamt bereits angekündigt, einen Blick auf die Entwicklung zu haben, aber dabei dürfte es dann auch bleiben.