Vorfall in Schwalmtal-Amern : Gefährlicher Dachstuhlbrand in Mehrfamilienhaus

Am Sonntag brannte der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses. Foto: Wehr

Schwalmtal Die Straßen Geneschen und Birkenweg waren für rund zweieinhalb Stunden wegen eines Feuers in einem Mehrfamilienhaus gesperrt. Was den Einsatz so gefährlich machte.

Die Löschzüge Amern und Waldniel sind am Sonntag um 13.12 Uhr zu einem Wohnungsbrand an der Straße Geneschen in Schwalmtal-Amern gerufen worden. Vorsorglich wurden alle verfügbaren Einsatzkräfte der Freiwlligen Feuerwehr Schwalmtal per Sirene alarmiert: 59 Rette rund 15 Fahrzeuge waren vor Ot.

Bereits von weitem war starker Rauch zu sehen. Vor Ort stellten die Feuerwehrleute fest, dass ein Balkon im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses brannte. Das Feuer hatte sich bereits auf den angrenzenden Dachstuhl ausgebreitet.

In Gefahr befand sich niemand, da alle Bewohner das Haus bereits verlassen hatten.

Ein Trupp unter Atemschutz löschte von außen die Flammen am Balkon. Die Drehleiter wurde vor dem Gebäude positioniert, ein weiterer Trupp unter Atemschutz untersuchte das Haus.

Plötzlich zweifelte ein Bewohner daran, dass alle Menschen das Haus verlassen hatten. Er vermutete noch einen Menschen in der Brandwohnung. Die Einsatzleitung ging jetzt davon aus, dass sich jemand in Lebensgefahr befand und änderte ihr Vorgehen. Drei Trupps unter Atemschutz gingen in das Haus, die Besatzung der Drehleiter bekämpfte per C-Rohr den Brand weiter von außen. Doch rasch konnten die Feuerwehrleute Entwarnung geben, da sich niemand mehr in der Brandwohnung oder woanders im Objekt aufhielt.

Nach dem Löschen wurde die Dachhaut entfernt, kleinere Glutnester gelöscht. Mit einem Hochdrucklüfter wurde der Rauch aus dem Gebäude entfernt. Die Feuerwehr informierte das Ordnungsamt der Gemeinde, dieses wiederum einen Bauchsachverständigen des Technischen Hilfswerks aus Hückelhoven. Nach seiner Einschätzung waren zwei Wohnungen nach dem Feuer nicht mehr zu nutzen.

Die Straßen Geneschen und Birkenweg waren für rund zweieinhalb Stunden gesperrt.

