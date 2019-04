Demo in Viersen : Fridays for Future trotz Ferien

Auf dem Weg durch die Stadt hielten die Demonstranten ihre Plakate hoch. Foto: Knappe, Jörg (jkn)

Viersen Auch in den Osterferien demonstrieren Schüler in Viersen für den Klimaschutz. Rund 100 Teilnehmer, Jugendliche und Erwachsene, trafen sich am Freitag und zogen durch die Innenstadt.

Rund 100 Teilnehmer, sowohl Jugendliche als auch Erwachsene, haben sich am Freitagnachmittag am Gereonsplatz in Viersen zu einer „Fridays for Future“-Demonstration eingefunden. Die Demonstranten zogen rund 30 Minuten lang durch die Innenstadt. Dabei haben die Teilnehmer den Rathausplatz mit Kreide bunt bemalt und eine Podiumsdiskussion am Rathausmarkt abgehalten. Schüler hielten Plakate mit Aufschriften wie „Klimaschutz statt Klimaschmutz“ oder „There is no planet B“ in die Luft.

Der Hauptorganisator Samuel Nellessen ist erfreut darüber, dass trotz der Osterferien zahlreiche Schüler für den Klimaschutz protestieren. Der Plan rund um die Demonstration war vorab besonders durch soziale Netzwerke weit verbreitet worden. „Der Fakt, dass wir trotz der Ferien einige Schüler ermutigen konnten, zeigt, dass es sich bei unseren Demonstrationen nicht nur ums Schule schwänzen dreht. Es ist eine erfreuliche Entwicklung für das sonst teilweise sehr schläfrige Viersen, dass sich so viele Schüler für den Klimaschutz engagieren“, sagt Nellessen.

Info Fridays for Future Demonstrationen Organisation Seit knapp einem Jahr geht die Organisation „Fridays for Future“ rund um die junge Schwedin Greta Thunberg gegen den Klimawandel auf die Straße. Hunderttausende Schüler versammeln sich jeden Freitag weltweit, um für eine grünere Zukunft einzustehen. Unter anderem fordern sie den Kohleaustritt Deutschlands bis 2030 und eine hundertprozentige erneuerbare Energieversorgung bis 2035.

Sie wollen zeigen, dass die Jugend nicht aktionslos bleibt und sich vor allem für die eigene Zukunft einsetzt. Jedoch sieht Nellessen teilweise noch ein Desinteresse bei den Schülern, an ihrem Verhalten wirklich etwas zu ändern. An diesem Desinteresse will er mit seiner „Fridays for Future“-Demonstration ansetzen. Unter anderem durch geplante Workshops möchten die Veranstalter für ein tiefer gehendes Bewusstsein bei den Schülern sorgen. Lokalpolitiker hätten sich bisher noch nicht zu den Demonstrationen geäußert, sagt Nellessen: „Deshalb können wir den Kopf aber nicht in den Sand stecken. In Zukunft planen wir, auch lokal- und kommunalpolitisch den Umweltschutz in den Vordergrund zu rücken.“

Das Stimmungsbild der Lehrer und Schulleiter sei weitestgehend positiv. Nellessen ist froh über ihre Unterstützung. Es sei jedoch trotzdem besser, dass trotz der Unterstützung das Fehlen im Unterricht nicht entschuldigt wird, da dies sonst den Zweck verfehlen würde. „Die Demonstrationen müssen weiterhin für eine Kontroverse sorgen, damit wir wirklich etwas bewegen. Wenn jeder die Demonstrationen einfach so erlaubt, würden die Demonstrationen keinen mehr interessieren“, sagt Nellessen.