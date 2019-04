Radserie : Unterwegs in den Heidemooren

Grenzland Ein warmer Wind, Lichtspiele auf den mit Nadeln bedeckten Waldwegen, zwischen Sanddünen ein Funken blaues Wasser: Die erste Tour unserer Radserie führt durch die Naturschutzgebiete Heidemoore und Brachter Wald.

Start ist am Eingang zum Hof der Burg Brüggen. Wer bis Brüggen mit dem Auto anreist, kann am Burgwall parken. Besonders am Wochenende empfiehlt es sich aber, schon bei Einfahrt in den Stadtkern nach einem Parkplatz Ausschau zu halten. Danach zunächst der Klosterstraße (geht weiter als Hochstraße) Richtung Hallenbad Brüggen folgen. Das Hallenbad passieren (es liegt beim Vorbeifahren auf der rechten Seite), Richtung Tierpark Brüggen. Am Tierpark angekommen, weiter durchfahren, vorbei am Eingang und an Peters Hof. Am Ende des Tierparkgeländes rechts abbiegen, dem Weg folgen. Am Ende des Weges links halten und auf die Schilder achten – nicht in den Wald fahren, sondern den als Radweg ausgewiesenen Weg nach rechts nehmen.