Viersen : Junge Boisheimerin will Fernseh-Heldin werden

Die 26 Jahre alte Anita Regenkiewicz aus Boisheim kämpft um den Titel „Superhero Germany“. . Foto: ProSieben/Willi Weber

Boisheim Am Samstagabend wird die Sendung ausgestrahlt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein Studio mit Parcours-Kulisse, Zuschauer, Fernsehkameras und dazu noch topfitte Gegner: „Für mich war das der aufregendste Tag in meinem Leben“, sagt Anita Regenkiewicz. Vor vier Wochen trat die 26-Jährige als Kandidatin in einer Folge der Show „Superhero Germany“ an, am Samstag, 27. April, 20.15 Uhr, wird sie auf Pro Sieben ausgestrahlt. Regenkiewicz hat ein paar Freunde eingeladen, die zu Hause in Boisheim die Sendung mit ihr und ihrem Lebensgefährten anschauen.

Bei Superhero Germany treten Alltagssportler gegen prominente Athleten an – aber nur, wenn sie sich in Vorrunden gegen andere Alltagssportler durchsetzen. Ob Regenkiewicz es im Studio in Köln mit einem Promi aufnehmen durfte, „das darf ich noch nicht verraten“, sagt sie. Wer das wissen möchte, muss eben einschalten.

Die Produktionsfirma habe in sozialen Netzwerken ihre Fitnessvideos und -beiträge entdeckt und sie kontaktiert, erzählt die 26-Jährige. „Dann habe ich mich beworben.“ Seit einem Jahr wohnt die Fitnesstrainerin und Kursleiterin in Boisheim, „ich bin zu meinem Freund gezogen“, sagt die gebürtige Düsseldorferin. Ihre Kurse – zum Beispiel Zumba – und Trainings bietet sie in einem Studio in Düsseldorf an.

Auf die Aufzeichnung der Show habe sie sich nicht viel vorbereiten können, erzählt Regenkiewicz: „Man wusste vorher nicht, was da passiert und gegen welchen Gegner man antreten muss.“ Also absolvierte die 26-Jährige fast täglich ihr übliches rund dreistündiges Sportprogramm abseits der Arbeit, mit Klettern, Athletiktraining und Hangeln. Seit sieben Monaten gehört der Australian Sheperd Mellow zur Familie, auch ihn bindet die Sportlerin in ihr Programm ein.

In der Show können die Kandidaten nicht nur den Titel „Superhero Germany“ erlangen, der Sieger bekommt außerdem 25.000 Euro. Wofür Regenkiewicz so eine Gewinnsumme ausgeben würde? „Ich würde eine Zumba-Lizenz machen und den Rest anlegen, für ein Haus in Boisheim.“

(naf)