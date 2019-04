Kreis Viersen : Fleisch, Obst und Milch aus Automaten

Kreis Viersen Immer mehr Bauern im Kreis Viersen bieten auf ihren Höfen Lebensmittel aus Speiseautomaten an. Das bietet ihnen und den Kunden Vorteile — etwa eine Unabhängigkeit von den Öffnungszeiten. Die Preise unterscheiden sich kaum.

Der Frühling ist da und damit auch die Grillsaison. Doch was tun, wenn die Freunde am Sonntag spontan zum gemeinsamen Grillnachmittag kommen und der Kühlschrank leer ist? Eine mögliche Lösung im Grenzland lautet: Speiseautomaten. Normalerweise findet man in Verkaufsautomaten eher kleine Chipstüten, Gummibärchen, Getränke oder sonstige Snacks, doch seit einiger Zeit bieten auch vor allem Bauern auf diesem Weg ihre Waren an.