Maibrauch in Viersen : Maibäume kaufen und schmücken

Tim Nawrath und Franka Köberlein von der Waldjugend Viersen schmücken eine frisch gefällte Birke für den Verkauf. Foto: Julia Esch

Viersen Die Viersener Waldjugend verkauft am Dienstag Maibäume in Süchteln. Die kleinsten gibt es bereits für zwei Euro zu haben — ohne der Natur zu schaden und Bußgeld zu riskieren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julia Esch

Für die Fledermäuse gibt es freie Bahn und für die Käufer Maibäume – auf Wunsch auch direkt geschmückt mit Krepp. Denn die Maien, die am Dienstag, 30. April, am Sitz der Viersener Waldjugend am Kletterwald in den Süchtelner Höhen angeboten werden, wurden in einer Fledermaus-Einflugschneise in Elmpt gefällt. Deshalb sei das Fällen der Birken auch nicht bedenklich, trotz Dürre, sagt Tim Nawrath, Sprecher der Waldjugend Viersen. Der 18-Jährige ist seit 2010 Mitglied.

Knapp 300 bis 400 Bäume würden im Schnitt verkauft, sagt ­Nawrath. Den Maibaumverkauf organisiert die Waldjugend gemeinsam mit der Stadt Viersen – seit knapp acht Jahren. „Der in Zusammenarbeit von Stadt Viersen und Waldjugend entstandene Maibaumverkauf auf den Süchtelner Höhen ist ein Erfolgsmodell“, sagt Viersens Stadtförster Rainer Kamman. „Der illegale Einschlag von Maien ist deutlich zurückgegangen. Das Angebot der Waldjugend bietet eine perfekte Alternative zu einer Straftat, denn das Schlagen von Maien im Wald ist eine Sachbeschädigung, die konsequent verfolgt wird.“ Das Bußgeld für das illegale Fällen oder das Beschädigen eines einzelnen Baumes liegt in Nordrhein-Westfalen bei 40 bis 7500 Euro.

Info Ein Jahrhunderte alter Brauch Maien Maibäume haben eine lange Tradition in vielen Teilen Deutschlands. Ursprünglich war es Brauch, dass junge Männer zum 1. Mai am Hause ihrer Angebeteten eine mit Papierbändern geschmückte Birke anbringen. Der Baum bleibt einen Monat lang – dann holt derjenige, der ihn aufgestellt hat, auch wieder ab. Heute gilt der Maibaum immer noch als Zeichen der Zuneigung.

Das Fällen der Bäume übernimmt die Waldjugend selbst. Acht bis neun der insgesamt rund 60 Mitglieder des Vereins sind dafür im Wald im Einsatz. Die Bäume werden am Tag vor dem Verkauf gefällt, damit die Birken so frisch wie möglich sind und möglichst lange halten. „Drei Leute sind dann mit der Kettensäge unterwegs und fällen, die anderen ziehen die Bäume raus“, sagt Nawrath.

Die Birken werden auf einen Trecker geladen, der mit zwei Anhängern bestückt ist. Nawrath: „Den Trecker stellt uns ein Landwirt, der bei uns Mitglied ist.“ Mit einer Fahrt sei es in der Regel nicht getan – zwei Ladungen seien nötig, um alle Bäume an den Verkaufsort in Süchteln zu bringen. „Und da wir mit dem Trecker über Landstraßen fahren müssen, dauert das“, sagt Nawrath. Ein Weg nach Elmpt könne da knapp eine Stunde dauern. Auch, weil man mit dem Traktor langsam fahren müsse, besonders wenn die Anhänger beladen seien.

Im Maibaum-Verkauf mithelfen würden meist die älteren Jugendlichen, sagt Franka Köberlein. Die 18-Jährige ist seit 2011 Waldjugend-Mitglied. „Am Verkaufstag helfen drei Abiturienten mit, alle anderen müssen für die Aktion vom Unterricht freigestellt werden.“ Damit niemand zwei Tage fehlt, wechselt die Gruppen sich ab. Insgesamt sind fünf bis sechs Mitglieder beim Verkaufstag dabei. Einige Bäume werden vorher geschmückt, der Rest bleibt zunächst grün. Käufer können ihren Baum dann auf Wunsch mit buntem Krepp schmücken. Die Bäume kosten ungeschmückt zwischen zwei und 14 Euro. „Das hängt von der Größe ab“, sagt Nawrath. Für 14 Euro werden beispielsweise fünf bis sechs Meter hohe Birken verkauft. Fürs Schmücken gibt es bis etwa fünf Euro Aufpreis. Es gibt auch Krepprollen zum Mitnehmen für einen Euro – oder eine halbe, wenn der Baum klein ist.