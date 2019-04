Viersen : Kinderschutzbund will Kinderrechte stärken

Viersen Die Vereinigung plant, Kindern mehr Geltung im Rechtsystem zu verschaffen und sie zu beteiligen.

„Gewalt hat viele Gesichter. Kinder und Jugendliche können körperliche, seelische oder sexualisierte Gewalt erleiden, das fängt schon mit dem berühmten Klaps an. Auch Vernachlässigung und mangelnde Unterstützung sind eine passive Form von Gewalt“, sagt Birgitta Föhr vom Ortsverband Viersen. „In all diesen Bereichen gibt es hohe Dunkelziffern. Wir müssen davon ausgehen, dass schätzungsweise jedes vierte Kind im Laufe des Heranwachsens Gewalt erlebt – in unterschiedlicher Intensität und Dauer.“

Kinder und Jugendliche haben seit dem Jahr 2000 das Recht auf eine gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig. Dennoch erleben viel zu viele Kinder weiterhin verschiedene Formen von Gewalt, in der Familie, im sozialen Umfeld, in Kitas, Schulen oder anderen Einrichtungen, meint Föhr. Der Kinderschutzbund fordert deshalb Jugendämter, Polizei und Staatsanwaltschaft auf, Hinweisen ausreichend nachzugehen. Dass dies in vielen Fällen nicht erfolge, zeige der kürzlich bekannt gewordene jahrelange Missbrauch von Kindern auf einem Campingplatz in Lügde. In einem anderen Fall im Münsterland habe eine Kita-Leiterin unter Missbrauchsverdacht gestanden, die Aussagen der Kinder seien aber als nicht glaubwürdig eingestuft worden.