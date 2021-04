Unruhen im Tschad : Demonstrationen gegen Übergangsregierung und Frankreich

General Mahamat Idriss Deby (M), Sohn des verstorbenen tschadischen Präsidenten Deby, sitzt in der ersten Reihe, als er am Staatsbegräbnis seines Vaters teilnimmt. Foto: dpa/Christophe Petit Tesson

N'Djamena Nach dem Tod des Langzeitherrschers und dem Einsatz der neuen Militärregierung demonstrieren viele Menschen gegen die Auflösung der Regierung und der Nationalversammlung.

Im Tschad haben Tausende junge Menschen in den Straßen gegen die neu eingesetzte Militärregierung und deren Unterstützung durch Frankreich demonstriert. Nach Medienberichten waren in der Hauptstadt N'Djamena bereits am frühen Dienstagmorgen in mehreren Stadtteilen Topfschlagen und Pfiffe zu hören.