Fotospaziergang in Viersen : Welches Titelfoto ziert den nächsten Abfallkalender?

Viersen Andreas Loßmann vom städtischen Quartiersbüro Treffpunkt Mitte lädt für Mittwoch, 21. September, Fotografiebegeisterte zu einem Fotospaziergang durch die Viersener Innenstadt ein. Das Treffen hat einen besonderen Hintergrund: Gesucht wird das Titelfoto des Abfallkalenders 2023.

Es soll ein für Viersen typisches Motiv sein, das fotografisch in Szene gesetzt wurde, informiert eine Stadtsprecherin. „Die Teilnehmenden wählen noch am gleichen Abend die fünf besten Bilder aus. Diese werden dann an die städtische Abteilung Zentrale Bauverwaltung weitergeleitet. Hier wird geschaut, welches der Fotos sich für das Layout der Kalender-Titelseite am besten eignet.“ Das ausgewählte Bild soll unter Nennung der Urheberangabe veröffentlicht werden. Der Abfallkalender 2023 soll in einer Auflage von 44.000 Exemplaren erscheinen.