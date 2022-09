Neuer Kalender mit Bildern aus Kempen : Die Thomasstadt im Wandel der Zeit

Kempen Reisen in die Vergangenheit: Die „Beldscheskieker“ bewahren mit einem Foto-Kalender die Geschichte Kempens. Wie sie dabei Vergangenheit und Gegenwart verbinden.

Die sechs Detektive, das sind die „Beldscheskieker“ Josef Lamozik, Hedwig Stirken, Edith Heyer, Willi Spee, Jochen Petry und Karl-Heinz Hermans, Letzterer der einzige „Ur-Kempener“ in der Runde. Die übrigen allerdings leben auch schon seit Jahrzehnten in Kempen, kennen sich aufs Beste in Vergangenheit und Gegenwart der Stadt aus und vor allem: Sie haben großes Interesse an „Kempen im Wandel der Zeit“. So lautet der Obertitel der Kalender, die sie seit einigen Jahren herausbringen. In dieser Woche ist der Foto-Kalender für das Jahr 2023 zum Thema „Einzelhandel und Nahversorgung in Kempen damals und heute“ erschienen.