Reaktion auf steigende Flüchtlingszahlen : Neuer Treffpunkt ist eröffnet

Grenzland Erst Weuthen-Verwaltung, dann DRK-Übergangs-Kita und jetzt etwas Neues: Der Kreis hat mit drei Kommunen und weiteren Partnern die erste Anlaufstelle für Geflüchtete, insbesondere aus der Ukraine, eingerichtet. Was sie Ratsuchenden bietet.

Mütter und Väter, die im Elterncafé klönen, sich informieren über Hilfe im Alltag oder andere Angebot, eine Sprechstunde des Kommunalen Integrationszentrums nutzen oder ihre Kinder betreuen lassen, während sie einen Integrationskursus der Volkshochschule besuchen: Das sind einige Möglichkeiten, die die neue Begegnungsstätte Westkreis am Stöckener Weg 1 in Schwalmtal-Waldniel bietet.

Mitarbeiter Johanne Leuthen und Katrin Wohkittel kommen vom Kinder- und Jugenddorf Bethanien in Schwalmtal-Waldniel; angemietet hat das Gebäude der DRK Kreisverband Viersen.

Adresse Stöckener Weg 1 in Schwalmtal-Waldniel. Telefonnummer: 0171 5346762.

Die Begegnungsstätte ist eine Anlaufstelle für Erwachsene und Kinder mit Migrationshintergrund , aber insbesondere für die Menschen, die jetzt den Krieg in der Ukraine und die Flucht aus ihrer Heimat erfahren haben. „In den ersten vier Wochen wurden die Angebote gut angenommen“, erklärte eine Sprecherin des Kreises Viersen auf Anfrage. „Die Nachfrage ist steigend.“ Als erste größere Aktion sei ein Trödelmarkt organisiert worden, der viele Menschen in die neue Einrichtung gelockt habe.

Das DRK hat das frühere Weuthen-Verwaltungegebäude angemietet. Zuvor hatten die Gemeinde Schwalmtal und der Kreis in einen Umbau investiert, damit das DRK eine provisorische Kita eröffnen konnte. Diese „DRK-Kindertagesstätte Waldniel“ ist ausgezogen und befindet sich jetzt in einem Neubau am Stöckener Weg 11/11a. Dort arbeitet sie unter einem Dach mit dem Heilpädagogischen Zentrum (HPZ), das mit den „Waldnielwichteln“ Kinder betreut. Außerdem vor Ort: eine Dependance der Interdisziplinären Frühförderung (IFF).