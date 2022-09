Weltkindertag in Viersen : Kinderfest in Süchteln fällt aus, doch es gibt Ersatz

Süchteln Das Team des Josefshauses lädt für den 18. September zu einem Tag der Kinderrechte ein. Das große Stadtkinderfest muss ausfallen. Woran das liegt, erklärt Einrichtungsleiterin Brigitte Bimmermann-Winzker.

Eigentlich hätte am Sonntag, 18. September, anlässlich des internationalen Weltkindertages im Kinder- und Jugendzentrum Josefshaus der katholischen Kirchengemeinde St. Clemens in Süchteln das große Stadtkinderfest stattgefunden. Doch dazu kommt es nicht: Das Fest fällt zum nunmehr dritten Mal in Folge aus. Waren in den beiden vorausgegangenen Jahren die Corona-Problematiken der Grund, so fehlt es jetzt an Sponsoren und Helfern. „Ich bin sehr traurig, dass wir das große Stadtkinderfest nicht durchführen können. Aber ohne Sponsoren und ausreichende Helfer ist es nicht zu stemmen“, sagt Einrichtungsleiterin Brigitte Bimmermann-Winzker.