Kindertag in Ratingen : Familienpicknick im Poensgenpark

Ratingen Am 18. September gibt es zwischen 11 und 18 Uhr ein buntes Programm. Kinder und Jugendliche machen mit bunten Schirmen auf Kinderrechte aufmerksam.

(RP) Jedes Jahr im September wird bundesweit der Weltkindertag gefeiert, um auf die besonderen Rechte der Kinder aufmerksam zu machen und die Kleinsten der Gesellschaft in den Fokus zu rücken. Vielerorts wird der Tag mit Aktionen und Festen gefeiert – so auch in Ratingen: Am Sonntag, 18. September, laden das Amt für Kinder, Jugend und Familie, die Evangelische Kirchengemeinde Ratingen und der Kinderschutzbund zu einem Familienpicknick im Poensgenpark ein. In der Zeit von 11 bis 18 Uhr gibt es dort ein buntes Programm mit verschiedenen Spiel- und Bastelaktion, Infoständen und einer Aktionsfläche.