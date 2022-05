Aktionstag in Viersen : Kinder lernen im Josefshaus ihre Rechte kennen

Süchteln Zum Tag der Kinderrechte gab‘s in der Kinder- und Jugendeinrichtung in Viersen-Süchteln nicht nur ein Quiz, sondern auch sportliche Angebote.

Neben dem Kinderrechte-Quiz und der Auseinandersetzung mit dem Thema an sich locken Bewegungs- und Schminkangebot, gemeinsame Brettspiele, Malen und Basteln. Viel Spaß macht zudem die Gestaltung von Brotgesichtern. Vielen wird dabei klar, dass Ernährung, die für nahezu alle in Deutschland selbstverständlich ist, für Kinder in etlichen anderen Ländern der Welt keine Selbstverständlichkeit darstellt. „Wir beschäftigen uns auch in unserem Alltag mit den Kinderrechten. Sie sind ein Teil in unserer Kinder- und Jugendarbeit“, sagt Bimmermann-Winzker. So gibt es im Josefshaus seit Jahren eine Kinderrechte-Gruppe. Jeden Mittwoch von 16.30 bis 18 Uhr treffen sich die sechs bis zehn Jahre alten Teilnehmer. Sie schauen auch, wie es im eigenen Ort kinderfreundlich zugehen kann. Spielplatzinspektionen, bei denen Kritik und Anregungen festgehalten und an die Stadtverwaltung weitergereicht werden, gehören mit zu den Aktionen. Spielen, Basteln, Bewegung und Kochen kommen auch nicht zu kurz. Die Teilnahme kostet fünf Euro pro Monat.