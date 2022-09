Jugend in Mettmann : Mettmann plant ein großes Kinderfest zum Weltkindertag

Mettmann Am 17. September geht es dabei nicht bloß um Spaß und Spiel. Kinderrechte sollen im Grundgesetz verankert werden. Bürgermeisterin Sandra Pietschmann ist Schirmherrin des Festes.

Unter dem Motto „Gemeinsam für Kinderrechte“ wird der Weltkindertag am Samstag, 17. September, in Mettmann von 11 bis 16 Uhr mit einem großen Kinderfest auf dem Königshofplatz gefeiert.

Seit mehr als 30 Jahren nach Inkrafttreten der UN-Kinderrechtskonvention in Deutschland sind die Kinderrechte noch nicht in das deutsche Grundgesetz aufgenommen worden. Neben der Entwicklung von Teilhabe muss die Kinderarmut bekämpft werden, fordern Pädagogen und Kinderrechtler. Der Schutz von Kindern vor Gewalt gehöre in den Mittelpunkt einer kinderfreundlichen Gesellschaft. Das Wohl der Kinder und Jugendlichen und ihre Rechte gehörten ins Zentrum der Politik. Das Grundgesetz schütze die Rechte des Einzelnen. Wenn zusätzlich Kinderrechte aufgenommen würden, wäre das die Grundlage für die Demokratiefähigkeit und bedeute einen umfassenden Schutz und die Teilhabe von mehr als 13 Millionen Kindern und Jugendlichen in Deutschland.